В Израиле на 15 процентов подскочил импорт автомобилей: в чем причина

Речь идет именно об объемах импорта, а не покупок.

Национальная ассоциация импортеров транспорта подвела итоги февраля текущего года и заявила, что в Израиле импорт автомобилей увеличился на 15 процентов.

Об этом пишет издание «НЭП».

Такое повышение объясняется тем, что перебои в цепочке поставок сошли на нет, и это позволило резко увеличить объемы поставок транспортных средств в страну. В частности, в январе-феврале 2023 года самое большое количество автомобилей ввезла компания Hyundai (почти 13 тысяч), на втором месте оказалась Kia, а на третьем — Mazda, которая за год увеличила импорт на 43 процента.

Также в ТОП-5 компаний, которые с начала года поставили в Израиль наибольшее количество транспортных средств, стал китайский производитель BYD — 4589 электромобилей. Производитель стал первым не только по поставке электрокаров, но и опередил известных поставщиков автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Курсор» писал ранее, что минфин Израиля опубликовал обновленную версию закона о хозяйственном регулировании, куда вошел законопроект о введении нового налога на импортируемые в страну автомобили.

Еще мы писали, что в министерстве транспорта Израиля выставляют баллы автомобилям, которые поступают в страну. В ведомстве оценивают не только результаты проведенного краш-теста, но и насколько машина оборудована средствами активно безопасности. Израильтянам рассказали, какие же транспортные средства на рынке являются самыми безопасными.

Напомним, что с начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины.