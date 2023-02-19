В Израиле ощущается дефицит молока: что говорят в торговых сетях

В последние несколько недель в магазинах Израиля ощущается значительный дефицит обычного молока, цены на которое контролируются государством. Но в продаже остается молоко с добавками, на которое был пониженный спрос из-за его высокой стоимости.

Об этом пишет Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Некоторые торговые сети начали ограничивать количество упаковок отпускаемых одному покупателю. Их представители говорят, что речь идет о намеренном занижении производителями количества поставляемых товаров с целью поднять стоимость на регулируемые государством цены на молоко.

Отмечается, что недостаток продукции в магазинах может быть связан с решением дирекции компании «Тнува», контролирующей более 65 процентов рынка молочной продукции, резко сократить производство обычного молока в картонных упаковках и увеличить выпуск молока с добавками, реализуемого по более высокой цене.

«Курсор» писал ранее, что цены на молочные продукты могут вырасти на 16 процентов. Такие изменения анонсируют с мая представители молочной промышленности.

Еще мы писали, что израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Напомним, популярная торговая сеть мороженого «Голда» подняла цену за свои лакомства, в частности стоимость шарика выросла на один шекель, с 18 до 19 шекелей (подорожание на 5,5 процента).

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