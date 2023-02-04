В Израиле отмечается День домашнего супа: диетолог рассказал о пользе блюда

Супы содержат высокую концентрацию минералов, в том числе калия и магния, которые важны для сердца и костей.

Сегодня в Израиле Национальный день домашнего супа.

Об этом пишет портал Maariv.

Издание отмечает, что зимой нет ничего лучше согревающего супа. Доктор Рели Абель, старший диетолог Главного управления здравоохранения Центрального округа, отмечает, что суп имеет ряд полезных свойств.

«Суп является одним из идеальных сытных и согревающих продуктов, особенно в зимнее время. Супы содержат высокую концентрацию минералов, в том числе калия и магния, которые важны для сердца и костей», — говорит эксперт.

Она объясняет, что питательная ценность заключается в том, что минералы поступают из содержащих их овощей, которые, кроме того, богаты железом, а также различными витаминами, такими как ликопин и каротин, которые не разрушаются при нагревании и сохраняются.

«В супах также содержится большое количество пищевых волокон, которые так важны для правильного функционирования пищеварительной системы. Минералы не разрушаются при жаре, они есть в овощах и во время приготовления в воде они не теряются», — пояснила доктор.

По ее словам, для идеального усвоения минералов в суп следует добавить чайную ложку рапсового, льняного или кунжутного масла.

«Суп на основе овощей содержит много витаминов, которые важны, в том числе, для поддержания нормального иммунитета и его укрепления. Крайне полезно готовить в супе как можно больше овощей — морковь, кабачки, тыква, лук, корень петрушки, укроп и перец. Их можно загустить рисом, крупой или картофелем. Все виды овощей богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунную систему и предотвращать заболевания», — говорит Абель.

Диетолог также рекомендует есть суп как можно раньше после его приготовления.

«Овощи лучше добавлять после закипания воды, таким образом сохраняются питательные вещества овощей. Если вы хотите съесть суп, который сам по себе будет едой, вам следует добавить, например, кубики тофу после того, как суп идеально сварится. Вы также можете добавить в суп небольшие мясные шарики и сварить их во время варки супа. Понятно, что вместе это вкусная и питательная еда. Такой суп расслабляет зимой своей согревающей энергией. Такая пища не тяжелая и обязательно здоровая», — резюмирует Абель.

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