Эксперты рассказали, нужно ли есть суп каждый день

Эксперты предоставили научный ответ на вопрос «Нужно ли кушать суп каждый день для здоровья?».

Об этом сообщает Very Well Fit.

Суп является распространенной едой по всему земному шару. Многие культуры создали свои уникальные вариации своего блюда.

В странах, где зимой холодно и мало овощей, суп стал действительно популярным и практичным блюдом. Однако не переоценивают ли его пользу те, кто считает, что суп нужно кушать ежедневно?

По мнению экспертов, включение в ежедневный рацион супа должен основываться больше на соображениях вкуса и получаемого удовольствия, а не пользы. Дело в том, что человек никак не навредит своему здоровью, если откажется от этого блюда.

Это мнение подтверждает тот факт, что жители стран, где жидким блюдам почти нет места в рационе, не демонстрируют высоких показателей гастроэнтерологических болезней.

Нет никаких научных доказательств того, что необходимо употреблять суп на ежедневной основе. С помощью сбалансированного и разнообразного питания, а также достаточного количества употребляемой жидкости в течение дня, нет нужды употреблять суп любых видов.

По словам специалистов, нет никакой разницы, если человек съест стейк из лосося, рис и овощи и выпьет воды, либо же употребит суп из лосося с рисом и овощами. Главное в вопросе питания ‒ сбалансированный и разнообразный рацион, где еда дарит как насыщение, так и удовольствие.

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