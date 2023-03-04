В Израиле появится четыре новых пляжа: где их обустроят

В скором времени в Израиле планируют открыть четыре новых пляжа, чтобы у граждан было больше мест для отдыха. Их обустроят в Акко, Нетании, Неве-Яме и Тверии.

Об этом сообщает 11-ый канал.

Также Форум властей прибрежных городов вместе с МВД проводят встречи, чтобы разработать новый план, согласно которому в стране до 2028 года откроют еще 50 новых пляжей. Более того, к новому летнему сезону хотят преобразить пляж, обустроенный в Джиср-аз-Зарке.

Директор Форума отметил, что сейчас на израильских пляжах все еще тесно, но организация работает над тем, чтобы решить этот вопрос. Однако есть определенные барьеры, связанные со страхованием купающихся. Например, компенсация за утопление отбивает у властей желание принимать решение об открытии новых пляжей.

«Курсор» писал ранее, что тушу кита выбросило на берег в закрытой военной зоне на израильском пляже Зиким возле Ашдода. Сотрудники Управления природы и парков Израиля следили за тем, как туша кита дрейфует к берегу, чтобы убедиться, что ее вынесло на берег Израиля.

Еще мы писали, что 27 декабря 2022 года Израиль начал перекачивать рукотворную пресную воду в Кинерет, чтобы обезопасить уникальное озеро от возможных засух.

Напомним, туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа «Ганей Эфрат» на полуторакилометровом участке северо-западного побережья.

Читайте также, что на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью. Очевидцы заметили на пляже трубку, в которой лежали мелкие упаковки с неопознанным веществом и сообщили об этом сотрудникам полиции.