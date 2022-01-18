В Израиле предоставят 25 миллионов бесплатных тестов на антиген

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр здравоохранения Ницан Горовиц и министр финансов Авигдор Либерман во вторник утром одобрили план распространения бесплатных тестов на антиген COVID-19 среди граждан Израиля.

Тесты на Covid-19 будут распространятся с помощью доставки для того, чтобы распределение было выполнено как можно быстрее и надежнее.

Об этом сообщает Israel National News.

Беннет также заявил, что доставка тестов будет осуществляться начиная со следующей недели, одако, точная дата зависит от логистической подготовки.

Касаемо тестирования школьников, тесты будут распределены в количестве шести комплектов на ученика на срок двух недель. Ответственными за поставку и распространение тестов назначены министерства здравоохранения и образования, а также местные орган власти.

2,5 миллиона наборов будут направлены в дома престарелых.

Также около 450 000 семей получат по 20 тестов на семью.

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Ученые заявили, что из-за вакцинальной кампании страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19.

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