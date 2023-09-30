Ожидается дефицит продукции, который может продлиться несколько недель.

Производитель детских смесей "Матерна", компания "Осем", объявила о временной остановке производства детского питания.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Причиной этого решения стала неисправность в системе сушки, что привело к повышенному содержанию кишечных бактерий Cronobacter в молочной смеси. В сообщении компании отмечается, что обнаружение бактериального загрязнения было проведено незамедлительно, и продукция была изъята с целью уничтожения, не попав на рынок.

Завод компании будет закрыт на несколько недель для устранения неисправности и проведения плановых работ по модернизации производственных систем.

"Осем" является одним из ведущих поставщиков молочных смесей на рынок Израиля, и возможно, в ближайшее время в стране возникнет дефицит заменителей грудного молока.

Накануне популярный бренд Хаггис выступил со срочным предупреждением к израильским покупателям. Производитель объявил об отзыве детских влажных салфеток своего бренда «Хаггис». Это касается товара под названием Haggis Daily Care, продаваемого в Израиле и производимого компанией Alvad Mashuat Yitzhak LTD. Сообщается, что в производственной серии Haggis Daily Care обнаружили загрязнения.

Также мы писали, что Минздрав отозвал из продажи популярное лакомство, которое оказалось опасным для здоровья. Речь идет о вафельных трубочках с начинкой из крема с ореховым вкусом, произведенные ООО "Манамим Фуд Индастриз", обнаружили опасный аллерген.