В Израиле продолжают отменять концерты пророссийских звезд

В Израиле отменили концерты народного артиста рф Александра Розенбаума, который собирался представить программу «Обратный отсчет» по случаю своего 70-летнего юбилея.

Не так давно в Израиле было отменено выступление казахско-российского юмориста Нурлана Сабурова, который неудачно пошутил о войне в Украине. И вот стало известно, что также были отменены концерты народного артиста рф Александра Розенбаума. Он должен был представить программу «Обратный отсчет» по случаю своего 70-летнего юбилея.

Не так давно музыкант выступал перед ранеными российскими военными, которые участвовали в так называемой «спецоперации», а по факту – в войне против Украины. Розенбаум выступал в военно-медицинской академии санкт-петербурга*.

В самой россии также отменяют концерты музыкантов, выступающих против войны в Украине. К примеру, были отменены концерты группы «Машина времени».

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