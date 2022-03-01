В Израиле пройдет самый престижный чемпионат по триатлону

Национальная команда велосипедистов
Фото: facebook.com/IsraelCyclingAcademy
В новом региональном чемпионате Израиль примет спортсменов из Эмиратов, Бахрейна и других соседних стран. «Во имя духа спорта и примирения» — таков лозунг соревнования.
Израиль встречает самое престижное соревнование по триатлону в мире, IRONMAN. Оно пройдет в Тверии 25 ноября и примет участников из арабских стран и региона, став, таким образом, чемпионатом Ближнего Востока.
Соревнования IRONMAN считаются самыми престижными по триатлону. Они состоят из трех частей: плавание, велогонка и бег. Триатлон проводится без остановок, и у участников есть ограниченное время, чтобы закончить все без исключения части соревнования, поэтому IRONMAN бросает вызов пределу человеческих возможностей, физических и умственных, а его победитель считается сильнейшим человеком в мире.
За приездом престижного соревнования в Израиль стоит не кто иной, как еврейский бизнесмен и филантроп Сильван Адмас, который несколько месяцев назад поделился своим видением проведения международного конкурса в Израиле и разрешения приезда в страну участников из соседних арабских стран.
Как ранее писал Курсор, финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.
Напомним, Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет. Дружеское соглашение означает, что дело не попадет в Арбитражный комитет Королевской федерации футбола Нидерландов, как год назад угрожала семья Нури.
Также Курсор сообщал, что в Израиле впервые пройдет Чемпионат мира по эндуро.
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