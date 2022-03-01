В Израиле пройдет самый престижный чемпионат по триатлону

В новом региональном чемпионате Израиль примет спортсменов из Эмиратов, Бахрейна и других соседних стран. «Во имя духа спорта и примирения» — таков лозунг соревнования.

Израиль встречает самое престижное соревнование по триатлону в мире, IRONMAN. Оно пройдет в Тверии 25 ноября и примет участников из арабских стран и региона, став, таким образом, чемпионатом Ближнего Востока.

Соревнования IRONMAN считаются самыми престижными по триатлону. Они состоят из трех частей: плавание, велогонка и бег. Триатлон проводится без остановок, и у участников есть ограниченное время, чтобы закончить все без исключения части соревнования, поэтому IRONMAN бросает вызов пределу человеческих возможностей, физических и умственных, а его победитель считается сильнейшим человеком в мире.

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