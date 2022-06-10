В Израиле пылают лесные пожары: появились тревожные видео из Бейт-Кешета

Лесные пожары продолжают бушевать в Израиле.
На этот раз стало известно о сильном пожаре в лесу кибуца Бейт-Кешет.
В настоящее время там работают 8 пожарных самолетов и полицейский вертолет.
Телеграм-канал Израиль Медиа Архив показал видеозаписи:
Кроме того, сегодня пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Израиля Северного округа сообщил о большом лесном пожаре на дороге 85, к западу от Гилона.
Восемь пожарных со станции Центральной Галилеи, квартет самолетов пожарной эскадрильи и ЕНФ уже несколько часов работают над тушением крупного лесного пожара на трассе 85.
Пожарные действуют внутри зоны возгорания на нескольких участках, пытаясь остановить огонь, который продвигается в сторону населенного пункта Гилон.
Тем не менее опасности для населенного пункта на данный момент нет.
Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.