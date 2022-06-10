В Израиле пылают лесные пожары: появились тревожные видео из Бейт-Кешета

Пожарные самолеты, полицейские вертолеты и другие спасатели усиленно работают над ликвидацией лесных пожаров. В сети появились видеозаписи из Бейт-Кешета и с дороги 85, где сегодня замечены наибольшие вспышки.

Лесные пожары продолжают бушевать в Израиле.

На этот раз стало известно о сильном пожаре в лесу кибуца Бейт-Кешет.

В настоящее время там работают 8 пожарных самолетов и полицейский вертолет.

יער בית קשת-שריפה גדולה ביער בין עין מאהל לישוב בית קשת.

כרגע פועלים במקום 10 צוותים מן הקרקע, 8 מטוסי כיבוי ומסוק משטרתי. pic.twitter.com/KmgEA7zZyf — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) June 10, 2022

Телеграм-канал Израиль Медиа Архив показал видеозаписи:



Кроме того, сегодня пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Израиля Северного округа сообщил о большом лесном пожаре на дороге 85, к западу от Гилона.

Восемь пожарных со станции Центральной Галилеи, квартет самолетов пожарной эскадрильи и ЕНФ уже несколько часов работают над тушением крупного лесного пожара на трассе 85.

Пожарные действуют внутри зоны возгорания на нескольких участках, пытаясь остановить огонь, который продвигается в сторону населенного пункта Гилон.



Тем не менее опасности для населенного пункта на данный момент нет.

Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.