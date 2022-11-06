В Израиле резко подорожала аренда жилья: статистика

Согласно данным популярного сайта объявлений Yad2, в Израиле за 12 месяцев произошло резкое подорожание аренды жилья. Например, за год стоимость аренды жилья в Тель-Авиве выросла примерно на 28%, в Рамат-Гане — на 20%, в Гиватаиме на 19%, в Хайфе — на 8%, в Беэр-Шеве — на 4%.

Единственный город, где не увеличилась разница между спросом и предложением – Тель-Авив. В Рамат-Гане и Гиватаиме спрос намного превышает предложение, в силу чего эти два города самые востребованные у арендаторов.

Арендаторы, сменившие квартиры за последний год, в среднем стали платить за жилье на 8% больше. Средняя цена аренды жилья в Тель-Авиве в этом году составила 9783 шекеля в месяц (в 2021 году — 7,669 шекелей), в Рамат-Гане — 6686 (5568), Гиватаиме — 7184 (6056), Хайфе — 3542 (3273), Беэр-Шеве — 3066 (2956) шекелей.

Минфин поделился прогнозом, согласно которому к 2040 году есть необходимость в постройке дополнительных 1,5 млн единиц жилья, чтобы не отставать от роста населения.

Ранее мы рассказывали, что в израильских аптеках дефицит лекарств.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле начнут ездить автобусы без водителя.

Помимо этого, стало известно, что в нынешнем году фиксируют постоянный рост числа туристов, въезжающих в Израиль. Так, с января 2022 года в Израиль въехало 2,2 млн туристов, а также увеличилось число израильтян, которые покинули страну как туристы – 7,03 млн человек.