В Израиле самая высокая инфляция за 20 лет

За январский период индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,3%.

Об этом сообщили в Центральном статистическом бюро.

За последние 12 месяцев индекс потребительских цен подскочил на 5,4% по сравнению с 5,3% в прошлом месяце – это самый высокий уровень инфляции в Израиле за 20 лет.

Заметный рост цен в январе зафиксировали в секторах содержания дома (1,4%), здравоохранения (1%) и продуктов питания (0,9%). Цены в январе падали в следующих секторах: одежда и обувь (4,9%), свежие овощи (1,9%), культура (1,6%).

В ноябре-декабре 2022 года произошло увеличение цен на жилье на 0,2% по сравнению с октябрем-ноябрем и на 17,1% с ноября по декабрь 2021 года. Это стало самым низким годовым приростом с февраля 2021 года.

Одновременно с этим стоимость нового жилья в ноябре-декабре 2022 снизилась на 0,6% по сравнению с октябрем-ноябрем, но выросла на 20,6% по сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года.

Ранее банкиры Израиля поделились опасениями касательно 2023 года. Так, по словам гендиректора Mercantile Bank Шуки Бернштейна, в минувший год произошли потрясения на фондовых рынках, резкий рост инфляции и повышение процентных ставок. В то же время росла и восстанавливалась экономика после того, как она вернулась к полной активности после пандемии коронавируса.

Бернштейн считает, что цены продолжат расти во всех секторах экономики, а подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле хотят облагать налогом криптовалютную прибыль новых репатриантов.

Помимо этого недавно Смотрич пообещал главам банков Израиля «представить ответственный бюджет».