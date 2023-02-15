Банкиры Израиля озвучили опасения касательно 2023 года

10:14, Сегодня
Экономика, Новости Израиля
экономика изображение
Фото: canva.com

Генеральный директор Mercantile Bank Шуки Бернштейн заявил, что продолжается повышение цен во всех сферах экономики.

Шуки Бернштейн, генеральный директор Mercantile Bank, заявил, что 2022 год характеризовался потрясениями на фондовых рынках, резким ростом инфляции и резким повышением процентных ставок. Он сказал, что в то же время в этом году также наблюдался рост и восстановление с возвращением экономики к полной активности после пандемии COVID- 19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бернстайн сказал, что цены продолжат расти во всех секторах экономики, но Банк Израиля и правительство вводят ограничения, главным образом в области высоких процентных ставок. Бернштейн успокоил клиентов банка, подчеркнув, что Mercantile сохраняет свою финансовую устойчивость и деньги своих клиентов на протяжении более 100 лет, строго соблюдая правила, а также защищая и контролируя конфиденциальность своих клиентов.

«За последний год вес финансирования кредитных операций сместился в основном вокруг макрорисков: инфляции, процентных ставок, роста цен на сырьевые товары, роста заработной платы и т. д. В течение многих лет финансирующие органы рассматривали каждую кредитную операцию в индивидуальном порядке», — говорит Зайон Беккер, вице-президент и глава коммерческого банковского подразделения.

Он также добавил, что серьезность рассмотрения сделки по финансированию до сих пор была связана с сущностью кредита по отношению к залогу и структуре кредита. В прошлом году, как уже упоминалось, вес сместился и стал в основном касаться макрорисков. Беккер сказал, что необходимо смотреть на картину в целом и сочетать два аспекта: макроэкономику, с одной стороны, и конкретные параметры в конкретной финансовой сделке, с другой.

Ранее Курсор писал, что акции израильских банков потеряли 6,5 млрд шекелей: названа причина. Снижение было отмечено, несмотря на отсутствие угрозы для стабильности банков.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Читайте также, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.