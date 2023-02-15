Банкиры Израиля озвучили опасения касательно 2023 года

Шуки Бернштейн, генеральный директор Mercantile Bank, заявил, что 2022 год характеризовался потрясениями на фондовых рынках, резким ростом инфляции и резким повышением процентных ставок. Он сказал, что в то же время в этом году также наблюдался рост и восстановление с возвращением экономики к полной активности после пандемии COVID- 19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бернстайн сказал, что цены продолжат расти во всех секторах экономики, но Банк Израиля и правительство вводят ограничения, главным образом в области высоких процентных ставок. Бернштейн успокоил клиентов банка, подчеркнув, что Mercantile сохраняет свою финансовую устойчивость и деньги своих клиентов на протяжении более 100 лет, строго соблюдая правила, а также защищая и контролируя конфиденциальность своих клиентов.

«За последний год вес финансирования кредитных операций сместился в основном вокруг макрорисков: инфляции, процентных ставок, роста цен на сырьевые товары, роста заработной платы и т. д. В течение многих лет финансирующие органы рассматривали каждую кредитную операцию в индивидуальном порядке», — говорит Зайон Беккер, вице-президент и глава коммерческого банковского подразделения.

Он также добавил, что серьезность рассмотрения сделки по финансированию до сих пор была связана с сущностью кредита по отношению к залогу и структуре кредита. В прошлом году, как уже упоминалось, вес сместился и стал в основном касаться макрорисков. Беккер сказал, что необходимо смотреть на картину в целом и сочетать два аспекта: макроэкономику, с одной стороны, и конкретные параметры в конкретной финансовой сделке, с другой.

Ранее Курсор писал, что акции израильских банков потеряли 6,5 млрд шекелей: названа причина. Снижение было отмечено, несмотря на отсутствие угрозы для стабильности банков.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Читайте также, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.