В Израиле сносят легендарный аквапарк: что построят вместо него

В среду, 18 января, на побережье Кинерета начались работы по сносу легендарного аквапарка «Луна галь», который был построен в 1984 году и пользовался большой популярностью. На его месте возведут роскошный отель.

Об этом пишет Mako.

Легендарный аквапарк, который долгое время считался лучшим в стране, закрыл свои двери около двух лет назад, после того, как стоял в запустении. В пиковые сезоны его посещаемость составляла более 250 миллионов человек.

После сноса на его месте начнутся строительные работы по созданию шикарной гостиницы, которая будет включать 150 номеров с частными бассейнами, джакузи, ресторанами, спа-процедурами и другими зонами отдыха. Первое крыло будет предназначено для отдыха с детьми, а второе — без детей.

«Курсор» писал ранее, что поход в знаменитый аквапарк «Меймадион», расположенный в Тель-Авиве, закончился для мужчины и его 6-летнего сына весьма плачевно. При спуске с горки они получили множественные ушибы.

Еще мы писали, что в Управлении древностей Израиля заявили, что в Иерусалиме раскопают и реконструируют Силоамский бассейн. На проект выделили 100 миллионов шекелей. Посетителям откроют доступ на территорию, чтобы они понаблюдали за раскопками.

Напомним, что израильская компания Coral Detection Systems создала устройство с ИИ, которое может обнаруживать признаки утопления в бассейне и отправлять срочные оповещения при оценке опасных для жизни ситуаций.

Читайте также, что в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы