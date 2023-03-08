В Израиле требуют депортировать посла США: что произошло

Посол США в Израиле Том Найдс должен быть подвергнут расследованию и ему грозит депортация, если он не принесет извинения за комментарии, сделанные в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом написала израильская неправительственная организация Btsalmo в письме генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара сегодня в среду.

Напомним, что ранее газета Israel Hauom привела следующий комментарий Найдса в адрес Смотрича: «Я очень зол на него, он глупый». Затем Найдс добавил, что «если бы я мог, я бы сбросил [Смотрича] с самолета», когда он будет направляться в США.

Сам посол отрицает приписываемые ему комментарии.

Предполагаемые слова Найдса стали реакцией на заявление Смотрича о Хаваре. «Я думаю, что деревню Хавару необходимо стереть с лица земли. Я думаю, что Израиль должен это сделать», — сказал он.

Сканлальное заявление Смотрича прозвучало через несколько дней после неистовства израильских поселенцев в Хаваре, в результате которого один палестинец был убит, а палестинские автомобили, дома и предприятия сожжены дотла. Буйство поселенцев последовало после того, как палестинские террористы убили двух израильтян в Хаваре.

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Еще Курсор писал, что Нетаниягу ответил послу США на фоне скандала вокруг Смотрича.