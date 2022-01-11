В Израиле вырастут пенсии

В финансовой комиссии Кнессета приняли решение снизить комиссионные за управление средствами пенсионных фондов. Речь идет о процентной ставке с 0,5 до 0,3 процентов. Ожидается, что таким образом получится повысить пенсионные выплаты израильтянам, которые выйдут на пенсию с 1 февраля 2022 года.

Об этом рассказал депутат Владимир Белиак (партия «Еш Атид»), координатор коалиции в финансовой комиссии Кнессета.

Ранее редакция Курсора писала, что министр финансов Авигдор Либерман пообещал компенсацию любому владельцу бизнеса, который в ней нуждается, но план компенсации еще не объявлен, а те, кто в ней нуждается, ее еще не получили.

Кроме того, мы писали, что в Израиле ввели важное новшество в судебную систему. Вечером 10 января в Кнессете утвердили поправку к Закону о судах. Таким образом экономическим судам в Тель-Авиве и Хайфе даны полномочия заниматься экономическими преступлениями.

Еще напомним, что в Израиле основали первый цифровой банк. После того, как надзорный орган банков подтвердил завершение процесса, управляющий сегодня подписал разрешение на снятие ограничений с лицензии банка и на продолжение работы в соответствии с его бизнес-планом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.