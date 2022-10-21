В Израиле выяснили, что длительный COVID серьезно подрывает чувство благополучия

Исследовательская группа под руководством Университета Бар-Илан вместе с аффилированными больницами на севере Израиля обнаружила, что всего один продолжительный симптом COVID может снизить самочувствие людей более чем на 10%. В то время как длительный COVID — затяжные симптомы после заражения вирусом COVID-19 — является анекдотически распространенным явлением, существует мало исследований, изучающих, в какой степени он представляет собой проблему для благополучия, а не терпимый дискомфорт.

В новом исследовании использовался хорошо зарекомендовавший себя опросник субъективного благополучия, разработанный ВОЗ. Было обнаружено, что с каждым симптомом, от которого страдают люди, чувство благополучия еще больше ухудшается. Те, кто испытал три разных симптома, характерных для длительно страдающих COVID, сообщили, что их самочувствие было на 30% ниже, чем у людей того же возраста и социальной демографической группы, которые не страдают длительным COVID.

«Если вы представляете, что теряете треть своего самочувствия в результате длительных симптомов COVID, это говорит о том, что они оказывают очень реальное, устойчивое и глубокое влияние на благополучие многих людей во всем мире. Главный вывод заключается в том, что симптомы, которые испытывают люди, — это не просто то, о чем они сообщают, не испытывая при этом особых страданий, — как некоторые подозревали, — но они также могут оказывать глубокое влияние на жизнь и благополучие»», — сказал ведущий автор профессор Майкл Эдельштейн.

Авторы заявляют в своей статье, что «насколько нам известно, это первое исследование, в котором анализируется влияние на субъективное благополучие наиболее часто сообщаемых симптомов после COVID-19». С положительной стороны, исследование показывает, что симптомы, которые носят более физический характер, не имеют такого же длительного влияния на самочувствие.

По прошествии 12 месяцев после заражения пациентов исследователи перестали обнаруживать значительный вред для здоровья от физических симптомов, включая мышечную слабость и мышечную боль. Ученые обнаружили, что нарушения сна, по-видимому, снижают ощущение субъективного благополучия примерно на 11,5%, спутанность сознания и потерю концентрации на 10,7% и усталость на 7,7%.

Эдельштейн сказал, что, хотя трудно определить цифру потери благополучия, статистика убедительно свидетельствует о том, что ему нанесен серьезный ущерб, и указывает на то, что проблема, которую длительный COVID представляет для органов здравоохранения во всем мире, является многогранной.

По его словам, последствия, вероятно, будут варьироваться от ухода за физическими симптомами до увеличения нагрузки на службы психического здоровья в ближайшие годы: «Затяжной COVID станет бременем для общественного здравоохранения в ближайшие месяцы и годы, поэтому важно понимать, как он влияет на людей».

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