Назревает раскол в Ликуде: депутаты недовольны реформами правительства

Правовая реформа вызывает недовольство у многих депутатов Кнессета, в том числе у представителей партии Ликуд.

Об этом в интервью радио IDF заявил депутат Кнессета Гилад Кариб.

Он заявил: «В Ликуде есть как минимум 10 депутатов Кнессета, которые очень недовольны тем, что сейчас происходит. При этом достаточно половины из них, чтобы остановить безумный переворот с реформой, которую пытаются провести. Если они этого не сделают — израильская история запомнят их навсегда».

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