В Кфар-Сабе мотоциклиста сбил автобус: первые подробности

Сегодня, 4 марта, в Кфар-Сабе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил 20-летний мотоциклист.

Об этом пишет издание News.walla.

Авария произошла на улице Вейцмана. Водитель мотоцикла стоял на обочине шоссе, когда его сбил автобус. На место ДТП выехала бригада парамедиков (МАДА), которая оказала пострадавшему помощь, а после госпитализировала его в медицинское учреждение «Меир». Врачи оценивают состояние юноши как тяжелое.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 4 марта, в Изреельской долине на севере страны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десять человек, среди них — трехлетний ребенок.

Еще мы писали, что в районе Шало на 60-й трассе произошла автокатастрофа, жертвой которой стал 18-летний парень. Еще шесть человек были госпитализированы в больницу с ранениями.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет.

Читайте также, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.