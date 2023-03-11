В Кфар-Сабе мужчина упал с лошади: пострадавший в тяжелом состоянии

Мужчина примерно 20 лет был доставлен в больницу «Меир» в Кфар-Сабе с травмой живота.

По предварительной информации, он получил ранение в результате падения с лошади и был привезен в больницу на частном автомобиле. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое врачами.

Медики борются сейчас за жизнь раненого. Причину падения с лошади и другие обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Галилеи неизвестный открыл огонь на конных скачках. Инцидент произошел на коневодческой ферме во время скачек в региональном совете Каабия. В результате получили ранения два человека. Обоих пострадавших медики госпитализировали в больницу. Один из них находится в критическом состоянии.

По данному факту полиция начала расследование. Правоохранители развернули целую операцию, чтобы установить стрелявшего — собирают улики, допрашивают очевидцев происшествия, также в районе установлены блокпосты. Обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Ранее стрельба произошла в районе Цфата. В результате 40-летний мужчина получил тяжелое ранение. Бригада MDA провела ему сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала его в городскую больницу Зив.

Также «Курсор» писал о том, что в Умм-эль-Фахме застрелили 26-летнего мужчину, еще один человек ранен. Прибывшим на место события медикам МДА и парамедикам пришлось констатировать его смерть.

До этого в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.