В Кнессете изменили правила выезда из Израиля

Речь идет о послаблении карантинных ограничений, согласно которым сдавать тест на наличие в организме коронавируса не будет нужно больше никому.

Стало известно о том, что экономическая комиссия Кнессета утвердила в понедельник седьмого февраля новые послабления карантинных норм, которые действовали при выезде с территории Израиля.

Так, в соответствии с новыми правилами, теперь отменяется обязанность сдавать тест на наличие коронавируса перед посадкой на самолет. Речь идет даже о тех пассажирах, которые не привились от COVID-19, или не переболели кооронавирусом.

Новые нормы вступят в силу уже ночью восьмого февраля во вторник.

Ранее Курсор сообщал, что 7 февраля вступили в силу послабления политики зеленого паспорта.

Согласно новым правилам, предъявить «зеленый паспорт» теперь необходимо только в тех местах, в которых уровень заразиться COVID-19 наиболее высок. В перечень таких мест входят клубы, залы торжеств, конференц-залы, культурные учреждения.

Еще напомним, что в минздраве рассказали о признаках опасного синдрома PIMS.

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