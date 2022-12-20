Стало известно, кому Ликуд предложил портфель министра абсорбции

Биньямин Нетаниягу озвучил кандидатуру на должность министра абсорбции, об этом стало известно во вторник, 20 декабря.

У Нетаниягу заканчивается термин действия мандата на формирование правительства, в связи с чем переговоры ведутся в ускоренных темпах и практически без остановок. Министр Зеев Элькин получил от Ликуда предложение возглавить министерство абсорбции.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Ликуд предложил Зееву Элькину (Махане мамлахти) уволиться из Кнессета и получить должность министра абсорбции.

Ранее Курсор писал про скандал вокруг Закона о возвращении: что задумали ультраортодоксальные партии. Партия «Ликуд» убедила своих партнеров по коалиции создать комитет для обсуждения пункта о внуках и принятия решений в ближайшем будущем.

Также мы информировали, что Нахман Шай выступил с предостережениями к Нетаниягу. Уходящий министр по делам диаспоры Нахман Шай сказал, что находит союз Нетаниягу с политиками-экстремистами «тревожным».

Напомним, редакция писала, что израильтяне проголосовали против назначения Арье Дери. Согласно опросу, более половины израильтян не поддерживают «Закон Дери», а против «Закона Бен-Гвира» выступают 46% граждан.

Ранее Курсор уже писал, что стало известно, почему помощников Нетаниягу отправили на детектор лжи.

Мы сообщали, что Лапид призвал Нетаниягу не читать ему нотации.

Читайте также: израильтяне проголосовали против назначения Арье Дери.