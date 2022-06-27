В Кнессете утвердили реформу абортов

Комиссия Кнессета по труду и социальным делам утвердила реформу абортов. Напомним, что тема стала особенно актуальной после того, как Верховный суд США отменил решение многолетней давности о том, что прерывание беременности является «конституционным» правом женщины.
Что касается Израиля, то новые правила позволят женщинам делать медикаментозный аборт в больничных кассах, а не в стационаре. Также женщинам больше не потребуется физически приходить в комиссию по абортам и встречаться лично с социальными работниками. Они будут лишь заполнять анкету в удаленном режиме.
А вот сами комиссии по абортам не будут упразднены, потому что этот шаг требует изменения законодательства.
Ранее наш сайт сообщал, что в США массово протестуют против запрета на аборты.
Также Курсор сообщал, что во вторник вечером в Тель-Авиве запланирована акция протеста против решения Верховного суда США отменить дело Роу против Уэйда и в поддержку права на доступ к безопасным абортам.
Еще напомним, что постановление США об абортах стало результатом темного и ненавидящего женщин режима.