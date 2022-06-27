«Израиль может упасть, как США»: в больнице Бейлинсон выступили за новые правила утверждения абортов

Глава больничного комитета, отвечающего за проверку абортов, сказал, что Израиль «может упасть, как Америка», и выступил за свободный доступ к абортам в первом триместре.

Глава больничной комиссии, отвечающей за проверку запросов на аборт, призвал в воскресенье отказаться от данной системы и либерализовать политику страны. Он выразил опасения, что Израиль может последовать примеру США и еще больше ограничить доступ женщин к этой процедуре.

Об этом передает The Times Of Israel.

Доктор Рони Хен, возглавляющий комитет по прерыванию беременности в больнице Бейлинсон, заявил армейскому радио, что правительство и Кнессет должны принять закон, отменяющий действующую систему, согласно которой аборты должны утверждаться комиссией из трех человек.

Хен сказал, что он «определенно» откажется от необходимости утверждения абортов в первом триместре, «и позволит любой женщине прервать беременность, если она того пожелает».

«Мы, как и Америка, можем погрузиться в темные века, и девочкам придется делать незаконные аборты», — предупредил Хен, ссылаясь на принятое в пятницу решение Верховного суда США о разрешении штатов запрещать аборты.

Согласно израильскому законодательству, женщины не имеют автоматического права на аборт, а должны запрашивать разрешение у уполномоченного законом комитета по прерыванию беременности, состоящего из трех представителей больницы или клиники, которые будут выполнять эту процедуру.

Комиссии, которые одобряют львиную долю запросов, проверяют случаи на основе таких критериев, как возраст женщины, как наступила беременность или здоровье плода. По словам Хена, замужним женщинам в возрасте 18-40 лет часто приходится лгать, чтобы соответствовать одному из критериев, необходимых для одобрения.

Женщины годами жаловались на то, что комиссии излишне агрессивны и унизительны, и некоторые считают, что у них нет другого выбора, кроме как солгать комитету, чтобы получить разрешение.

Кроме того, в стране всего 38 комитетов, и в некоторых из них может быть сложно запланировать встречи из-за квот на подачу заявок. Женщинам приходится долго ждать, чтобы записаться на прием, и они сталкиваются с ограничениями в поездках и времени для доступа к комиссии.

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