В коалицию могут перейти до 27 новых депутатов

Согласно расширенному «Норвежскому закону», до 27 новых депутатов смогут пополнять ряды коалиции в Кнессете под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Закон был принят в окончательном и третьем чтении 65 голосами против 18 при одном воздержавшемся.

Поправка, принятая как изменение Основного закона, позволяет большему количеству министров и заместителей министров из крупных фракций уйти в отставку, а их должности депутатов занимают члены их партий. Закон также создает механизм, позволяющий крошечным фракциям использовать пункт.

Сторонники изменений говорят, что они «усилят Кнессет» за счет увеличения рядов измученных законодателей, которые будут выполнять парламентскую работу, запрещенную для министров, как заявил член парламента Симха Ротман Комитету по конституции, законодательству и правосудию, который он возглавляет, незадолго до того, как он проголосовал за расширенную версию закона.

Этот законопроект также является способом для премьер-министра заменить упрямых высокопоставленных партийных лидеров более податливыми младшими депутатами во фракции Кнессета.

«Норвежский закон» позволяет ряду членов кабинета и заместителей министров от каждой правительственной партии отказаться от своих мест в Кнессете, пока они занимают свои министерские посты. Если министр позже уходит из кабинета, они автоматически возвращаются в Кнессет, требуя, чтобы законодатель, который заменил их в парламенте, отказался от своего места.

До сих пор закон позволял фракциям с четырьмя-шестью депутатами заменять до трех министров; фракции от семи до девяти, чтобы поменять местами до четырех министров; и фракции, состоящие не менее чем из 10 законодателей, чтобы заменить до пяти министров.

Расширенный законопроект сохранит ограничения для небольших фракций, но устранит ограничение на пять мест для фракций с более чем 18 депутатами. Вместо этого более крупные партии смогут заменить до трети своего списка, округляя, так что 32-местный «Ликуд» сможет привлечь до 11 новых депутатов. Это также позволит крошечным партиям с менее чем четырьмя депутатами (сегодня включая только фракцию Ноама, состоящую из одного человека) Ави Маоза заменить половину своих министров, также арестованных, новыми депутатами.

Только четыре депутата от «Ликуда» пока подали в отставку, чтобы впустить новых депутатов в соответствии с предыдущей редакцией закона. «Ликуд» — одна из немногих партий, которые проводят конкурентные праймериз, чтобы определить свой избирательный список, и несколько членов партии объяснили, что политики не хотят покидать поле зрения Кнессета, опасаясь, что на следующих выборах они выпадут из списка.

Депутаты от оппозиции из Конституционного комитета выразили обеспокоенность по поводу расширения «Норвежского закона», поскольку он отдаляет законодателей от министров.

Однако, поскольку министрам и заместителям министров запрещено работать в комитетах, предлагать законы и выполнять большую часть основной парламентской работы, раздутое правительство, состоящее из 32 министров и 6 заместителей в коалиции из 64 членов, оставило только 24 внештатных депутата.

Ожидается, что в Кнессет войдут еще 27 депутатов, общие дополнительные расходы правительства составят от 35 до 39 млн шекелей (10 млн долларов на 11 млн долларов) в год.

Ранее Курсор писал, что Йоэль Развозов покидает Кнессет: в чем причина. Бывший министр туризма, депутат Кнессета Йоэль Развозов («Еш Атид») решил уйти из парламента и отдохнуть от публичной арены.

Также Курсор информировал о том, что пленум Кнессета в понедельник, 23 января, отклонил вотум недоверия, представленный оппозиционными фракциями.

Напомним, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.