Йоэль Развозов покидает Кнессет: в чем причина

По словам экс-министра культуры, партия «Еш Атид» была и останется для него «домом и семьей».

Бывший министр туризма, депутат Кнессета Йоэль Развозов («Еш Атид») решил уйти из парламента и отдохнуть от публичной арены.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«После 15 лет работы общественным деятелем, в течение которых я был министром туризма в правительстве Израиля, депутатом Кнессета и председателем Комитета по абсорбции и иммиграции, а до этого членом городского совета Нетании, я решил отдохнуть от общественной жизни и в конце месяца уйду в отставку из Кнессета», — заявил Развозов.

При этом, по его словам, партия «Еш Атид» была и останется для него домом и семьей.

«Настоящая правящая партия, которая должна возглавить Государство Израиль. Члены «Еш Атид», полевые активисты партии и замечательные люди, являющиеся ее членами, продолжат руководить страной на благо граждан Израиля», — уверен Развозов.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года Министерство туризма выпустило новый рекламный ролик, в котором на тот момент министр туризма Израиля Йоэль Развозов играл роль агента британской секретной службы Джеймса Бонда в попытке побудить людей за границей приехать в еврейское государство.

Рекламный ролик, в котором снялся Развозов, показывает множество городов и культурных областей, которые Израиль может предложить, в том числе серфинг на Галилейском и Средиземном морях и посещение городов Тель-Авив, Иерусалим и Нацарет. Многие кадры, снятые в рекламе, пародируют кадры из фильмов о Джеймсе Бонде.

Также Курсор информировал о том, что пленум Кнессета в понедельник, 23 января, отклонил вотум недоверия, представленный оппозиционными фракциями.

Кроме того, Курсор писал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.