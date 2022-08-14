Сотни людей прибыли на строительство новой деревни в Самарии

Несколько правительственных чиновников прибыли вместе с сотнями жителей, чтобы помочь основать новую деревню, которая будет называться Маале Йонатан.

Сотни людей приняли участие в попытке расширить новую деревню, основанную в Самарии в выходные дни. Новая деревня, названная Маале Йонатан, привлекла большое количество людей, которые пробирались туда через район Нахаль Канна, чтобы помочь построить город и расчистить землю.

Сотни людей, включая семьи и молодежь, приняли участие в этом мероприятии, а также посетили ряд занятий, которые проводились до ночи вместе с раввинами Уриэлем Ганзелем, Арле Харелем, Йосси Арциэлем, Иегошуа Шмидтом и Этиэлем Ариэлем. Кроме того, присутствовали член МК Симха Ротман, глава регионального совета Самарии Йосси Даган, а также кандидаты от религиозного сионизма Цви Суккот и Наама Зарбив.

Лидеры группы поселенцев заявили: «Мы пришли, чтобы заселить землю. Мы повторяем наш постоянный призыв к правительству создать новые поселения во всех частях Земли Израиля и, в частности, в Самарии. На фоне массового захвата арабами территорий Йош, наше присутствие в Маале Йонатан — это лишь капля в море. Правительство должно действовать, чтобы восстановить свою власть в Иудее и Самарии и устранить недостаток управления в корне. Утвердить новые поселения в Иудее и Самарии и принять меры против незаконного арабского строительства».

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