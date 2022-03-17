В Мате-Йегуда вечеринка в честь Пурима завершилась инцидентом с насилием, есть раненые

Двое получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия на вечеринке в честь Пурима в районе Мате-Йегуда.

Инцидент с применением насилия произошел вчера вечером на вечеринке в одном из населенных пунктов районного совета Мате-Йегуда.

Двое раненых в состоянии легкой и средней степени тяжести были эвакуированы с места происшествия для дальнейшего лечения, а подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции для допроса.

Прибывшие на место следователи собрали улики и отдали приказ прекратить вечеринку и разогнать присутствующих в связи с имевшим место на месте инцидентом насилия.

Ранее Курсор писал, что полиция арестовала воспитательницу детского сада в Петах-Тикве по подозрению в жестоком обращении с беспомощными малышами и по окончании допроса она была заключена в тюрьму.

Курсор также сообщал, что после двух месяцев допросов раскрыто убийство 4-летнего мальчика, игравшего на детской площадке в Бир аль-Максуре.

Еще публиковалась информация, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.