В медцентре «Хадасса» уволили врача, приносившего еду террористу

Доктор Ахмад Махаджне был временно отстранен от работы перед возможным увольнением за то, что «принес задержанному тарелку с макаронами, овощами и сыром», а после «благословил» террориста.

Больница в Иерусалиме намерена уволить сотрудника арабского происхождения, который якобы поддерживал подозреваемого в терроризме палестинца и приносил ему дополнительную еду. После обвинений он оскорбил и не подчинился полицейскому.

Об этом сообщает Times of Israel.

Доктор Ахмад Махаджне был временно отстранен от работы в ожидании возможного увольнения. Но он утверждает, чтоне приносил проходящему лечение террористу еды. Он даже отрицает, что когда-либо поддерживал террор.

По его словам, больница проигнорировала его версию событий и показания свидетелей, отказав ему в надлежащей правовой процедуре. Израильская медицинская ассоциация уже поставила под сомнение планы «Хадассы»уволить врача, но в больнице утверждают, что соблюдены все правила во время дисциплинарного производства.

24 ноября Медицинский центр «Хадасса» в Эйн-Керем написал, что намерен уволить Махаджне, сославшись на взаимодействие врача с подозреваемым в терроризме Мухаммадом Абу Катишем 26 октября.

По данным спецслужб 16-летний Абу Катиш серьезно ранил ножом израильтянина 22 октября в еврейском районе Восточного Иерусалима Гиват-ха-Мивтар. Он был ранен офицером после непродолжительной погони и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В заявлении «Хадасса» указано, что Махаджне «принес задержанному тарелку с десертом и тарелку с макаронами, овощами и сыром», а после «благословил» Абу Катиша, сказав ему «мабрук» и «саха», арабские поговорки «за ваше здоровье», а также называл его «шахидом» или мучеником.

Ранее Курсор писал, что про инцидент в больнице Хадасса: трое человек напали на персонал клиники.

Также мы сообщали, что Израиль может столкнуться с новой волной COVID-19.