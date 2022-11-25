Инцидент в больнице Хадасса: трое человек напали на персонал клиники

В медцентре Хадасса родственники пациента, которому оказывали необходимую медицинскую помощь, устроили разгром. В результате их нападения пострадала медсестра.

В пятницу были арестованы трое человек, которых подозревают в нападении на медсестру и полицейских в больнице Хадасса в Иерусалиме.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В медцентре на горе Скопус произошел инцидент с насилием и была вызвана полиция. Сообщается, что родственники мужчины, которому в больнице была оказана жизненно необходимая медицинская помощь, вели себя агрессивно и напали на медсестру.

На место происшествия срочно выехала полиция из отделения Шалем, однако силы безопасности не сразу смогли успокоить нападавших. Пока они стали выяснять обстоятельства происшествия и разбираться с ним, члены семьи пациента угрожали и нападали на полицейских, а также устроили разгром в больнице, нанеся ущерб оборудованию больницы.

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