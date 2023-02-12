В медучреждениях отменяют обязательное ношение масок

В Израиле отменяют обязательное ношение масок в медучреждениях.

Об этом сообщает «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

Нововведение вступит в силу уже с четверга, 16 февраля.

Ранее мы рассказывали, что правительство сегодня, 12 февраля на заседании глав коалиции приняло решение отменить налог на сладкие напитки. Это произошло несмотря на то, что председатель ШАС Арье Дери и министр финансов Бецалель Смотрич изначально заявляли, что налог отменят только на диетические напитки.

Также «Курсор» сообщал, что Министерский комитет по законодательству одобрил законопроект депутата Кнессета Ханоха Милбицкого («Ликуд») об отмене гражданства и депортации семей террористов с синим удостоверением личности. Предложение поставят на голосование на пленарном заседании в предварительном чтении в эту среду.

После предварительного чтения предложение будет возвращено в комитет. В частности, будет проведено закрытое обсуждение, чтобы получить позицию ШАБАКа по этому вопросу.

Помимо этого правительство утвердило предложение о создании министерской комиссии по вопросам готовности общественности к чрезвычайным ситуациям. Н овосозданную комиссию возглавил министр обороны Йоав Галант, который уже получил от премьер-министра Биньямина Нетаниягу первое поручение — представить на первом заседании комиссии актуальный национальный план подготовки тыла к чрезвычайным ситуациям и борьбы с последствиями землетрясений