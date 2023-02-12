В Кабмине одобрили законопроект об отмене гражданства и депортации семей террористов: подробности

После предварительного чтения документ будет возвращен в комитет для закрытого обсуждения.

Министерский комитет по законодательству одобрил законопроект депутата Кнессета Ханоха Милбицкого («Ликуд») об отмене гражданства и депортации семей террористов с синим удостоверением личности.

Об этом информирует Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Отмечается, что предложение будет поставлено на голосование на пленарном заседании в предварительном чтении в эту среду.

После предварительного чтения предложение будет возвращено в комитет. В частности, будет проведено закрытое обсуждение, чтобы получить позицию ШАБАКа по этому вопросу.

Как сообщал Курсор, законопроект, облегчающий государству аннулирование гражданства террористов, должен был быть вынесен на голосование в Кнессет 30 января. Предыдущие итерации предложения получили широкую поддержку, а текущий законопроект был одобрен 106 депутатами. В случае принятия законопроект предоставит министру внутренних дел широкие полномочия по аннулированию статуса гражданства или вида на жительство осужденных террористов.

Согласно предложенному законопроекту, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую администрацию, если террорист получил какие-либо средства от Палестинской администрации. В настоящее время ПА предлагает стипендии заключенным в тюрьму террористам и семьям убитых террористов.

Ранее Курсор писал, что Галант заявил, что каждый террорист отправится в суд или на кладбище. По словам министра обороны, «мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их».

Также Курсор информировал о том, что полиция Израиля сообщила, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.