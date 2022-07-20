В Минздраве обновили список водоемов, в которых опасно купаться

Израильтянам не советуют купаться в некоторых водоемах на севере страны, потому что вода в них не соответствует санитарным нормам.
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающей среды, передает Strana.
Сообщается, что в водоемах были взяты образцы и в результате проведения бактериологических анализов было обнаружено, что показатели превышают нормы. То есть уровень загрязнения этих водоемов очень высокий, а значит купание в них может представлять угрозу здоровью.
До получения нормальных и стабильных проб плавать не рекомендуется в таких водоемах:
- Снир (Хасбани): от гидроэлектростанции до слияния с Иорданом
- Иордан – от моста Йосеф до моста Арик включительно
- Ручей Эль Аль
- Бассейн Мешушим
- Ручей Цальмон
- Гаатон — хеньон Херува
Отмечается, что забор проб воды в нескольких ручьях на севере проводится по одной пробе каждые две недели при участии инспекторов Управления природы и парков.
«Курсор» писал ранее, что отчет Исследовательского центра Кнессета показывает, что в 2020 году 32 человека утонули на израильских пляжах, в 2021 году — 29 человек, а в этом году только восемь человек.
Еще мы писали, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.