В Минздраве обновили список водоемов, в которых опасно купаться

15:50, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Результаты образцов воды, взятых в этих водоемах, отклонены от нормы, а значит купание в них может представлять угрозу здоровью.

Израильтянам не советуют купаться в некоторых водоемах на севере страны, потому что вода в них не соответствует санитарным нормам.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающей среды, передает Strana.

Сообщается, что в водоемах были взяты образцы и в результате проведения бактериологических анализов было обнаружено, что показатели превышают нормы. То есть уровень загрязнения этих водоемов очень высокий, а значит купание в них может представлять угрозу здоровью.

До получения нормальных и стабильных проб плавать не рекомендуется в таких водоемах:

  • Снир (Хасбани): от гидроэлектростанции до слияния с Иорданом
  • Иордан – от моста Йосеф до моста Арик включительно
  • Ручей Эль Аль
  • Бассейн Мешушим
  • Ручей Цальмон
  • Гаатон — хеньон Херува

Отмечается, что забор проб воды в нескольких ручьях на севере проводится по одной пробе каждые две недели при участии инспекторов Управления природы и парков.

«Курсор» писал ранее, что отчет Исследовательского центра Кнессета показывает, что в 2020 году 32 человека утонули на израильских пляжах, в 2021 году — 29 человек, а в этом году только восемь человек.

Еще мы писали, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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