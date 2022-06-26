В минздраве рассказали о тревожном рекорде, связанным с коронавирусом

Согласно статистике министерства здравоохранения, за сутки в Израиле от коронавируса умерло 30 пациентов. Всего в стране 10,926 человек скончались с начала эпидемии.

Минздрав Израиля сообщил, что 41.5 процента из сделанных в субботу тестов на коронавирус оказались положительными. Это рекордный показатель.

Важно, что всего в субботу было сделано 15 тысяч тестов на COVID-19. Из них положительный результат показали 6,267 тестов.

Согласно статистике, за неделю в Израиле от коронавируса умерло 30 человек. В больницу попали с тяжелой формой инфекции 255 человек. 41 пациента пришлось подключить к аппаратам ИВЛ.

Что касается эпидемического индекса R, который показывает сколько инфицированный человек может заразить людей перед изоляцией, то он, к счастью, снижается. На данный момент он составляет 1, 22.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных. Исследователи из Норвегии провели исследование, опросив 111 из 117 гостей на вечеринке 26 ноября 2021 года, где произошла вспышка Омикрона. Из опрошенной группы у 66 были окончательные случаи Covid-19 и у 15 были возможные случаи вируса.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.