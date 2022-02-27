В минздраве решают, какие именно карантинные ограничения будут отменены в Израиле

В минздраве Израиле начали обсуждение ослабления карантинных ограничений на фоне того, что происходит с заболеваемостью коронавирусом в стране. Предполагаться, что многие правила в скором времени будут носить рекомендательных характер, а не обязательный.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщают, что в свете информации о заболеваемости коронавирусом в стране обсуждается вопрос о том, чтобы снять некоторые ограничения, связанные с карантином.

К примеру, тот же вопрос об отмене масочного режима. Источник сообщается, что на практике люди часто сами перестают носить маски. Предполагается, что ношение масок может стать в ближайшем будущем добровольным. Это будет ответственность граждан перед собой.

Однако говорить о том, что решение об ослаблении карантина уже приняты, еще рано.

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