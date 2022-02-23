В Нагарии мужчина напал на инспектора полиции за замечание о езде по тротуару

Мужчина неадекватно отреагировал на замечание за езду по тротуару на электрическом велосипеде. Он арестован по подозрению в нападении на инспектора.

Сегодня, 23 февраля, в Нагарии было совершено нападение на инспектора полиции.

Об этом пишут журналисты N12.

Сообщается, что 47-летний мужчина применил силу в отношении муниципального инспектора после того, как последний сделал ему замечание за езду по тротуару на электрическом велосипеде.

Полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на инспектора.

Курсор также сообщал, что четыре палестинца были арестованы ночью в понедельник по обвинению в попытке украсть военную технику из тренировочной зоны ЦАХАЛа на юге Израиля. Правоохранители сообщили, что мужчины, жители города Идна на Западном берегу, незаконно въехавшие в Израиль, были пойманы «с поличным» после непродолжительной погони. У них изъяли боеприпасы для винтовки М-16, очки ночного видения, рации, оборудование для взлома, а также украденный мотоцикл, на котором они проникли на базу.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали коктейлями Молотова автобус. Очевидцы засняли видео теракта. Также сообщается, что полиция никак не отреагировала на инцидент.

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