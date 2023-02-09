В Негеве столкнулись автомобили, пострадали два человека

В четверг, 9 февраля, недалеко от бедуинского поселка Кусейфе в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

На место аварии прибыли парамедики МАДА, которые госпитализировали двух 25-летних мужчин в медицинское учреждение «Сорока». Состояние одного пострадавшего оценили как тяжелое, а второго — средней степени тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 9 февраля, в Нетании возле торгового центра «Ир Ямим» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. На пешехода наехал автобус.

Еще мы писали, что в четверг, 9 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 60-летняя женщина. Инцидент произошел на улице А-Барзель. Пострадавшая шла по тротуару, когда на нее наехала машина, за рулем которой находился 70-летний мужчина.

Напомним, в среду, 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 7-летняя девочка, 50-летняя женщина и трое 20-летних мужчин.

Читайте также, на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.