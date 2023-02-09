В Нетании возле ТЦ на пешехода наехал автобус

В четверг, 9 февраля, в Нетании возле торгового центра «Ир Ямим» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

Об этом пишет News.israelinfo.

На пешехода наехал автобус. Прибывшие на место спасатели вытащили его из-под транспортного средства. Медики пытались оказать первую помощь пешеходу, получившему тяжелые травмы.

Но после проведения сердечно-легочной реанимации они были вынуждены констатировать его смерть.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 9 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 60-летняя женщина. Инцидент произошел на улице А-Барзель. Пострадавшая шла по тротуару, когда на нее наехала машина, за рулем которой находился 70-летний мужчина.

Еще мы писали, что в среду, 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 7-летняя девочка, 50-летняя женщина и трое 20-летних мужчин.

Напомним, что на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Читайте также, что на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.