В ДТП возле Арада серьезно ранен подросток

Вечером во вторник, 20 декабря, 15-летний подросток был серьезно ранен в результате того, что был сбит автомобилем.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе 31 неподалеку от Арада.

Пострадавшего доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве бригадами, вызванными на место происшествия. Полиция приступила к расследованию подозрения в ДТП и поиску скрывшегося водителя.

Как сообщал Курсор, в результате ДТП в Негеве шесть человек были тяжело ранены. 35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой находился в тяжелом состоянии, двое пострадавших пребывали в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей, еще четверо находились в тяжелом состоянии.

Также Курсор информировал о том, что 29 сентября на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Автомобиль сбил мужчин, когда они поправляли на обочине груз в прицепе к своему транспортному средству. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи. Один из пострадавших скончался от полученных травм после попыток реанимации. Другого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу «Рамбам» в Хайфе.

Курсор писал ранее, что 28-летний житель Иерусалима отправился на семейный отдых в Иорданию, но закончился он, к сожалению, весьма плачевно. Израильтянину потребовалась срочная операция из-за того, что он попал в ДТП. Мужчину эвакуировали домой с помощью вертолета МАДА.

Еще мы писали, что 28 сентября, в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 израильтян.

Напомним, что на развязке Бака возле Хадеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика-эвакуатора. Причины и обстоятельства аварии выясняются.