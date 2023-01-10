В немецком городе переименуют 11 улиц, названных именами антисемитов

Несколько улиц в городе Дюссельдорфе (Германия), названных в честь антисемитов и других неоднозначных личностей, были переименованы.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что 11 улиц, посвященных деятелям, связанным с нацистским режимом и антисемитизмом, а также связанными с колониализмом и милитаризмом, получат новые имена.

«Улицы будут переименованы при участии общественности», — говорится в сообщении правительства Дюссельдорфа.

Там отметили, что город заинтересована в том, чтобы «граждане, пострадавшие жители, компании, учреждения, ассоциации, общества или заинтересованные группы могли всесторонне получить информацию о проекте и процессе переименования исторически обремененных названий улиц и принять соответствующее участие».

Отмечается, что речь идет о Ханс-Кристоф-Зебом-Штрассе, Хайнц-Ингенстау-Штрассе, Лойтвайнштрассе, Людерицштрассе, Петерсштрассе, Пфицнерштрассе, Поршештрассе, Шлиффенштрассе, Вильгельм-Шмидтбонн-Штрассе, Виссманнштрассе и Верманштрассе.

Процесс переименования улиц начался с решения городского совета, принятого в сентябре 2021 года.

Как сообщал Курсор, представители еврейского народа, проживающие в Питтсбурге, подвергаются преследованиям со стороны несовершеннолетних, которые предположительно относятся к экстремистскому движению «Черные евреи-израильтяне».

Ранее Курсор писал о том, что в США поле для гольфа подверглось актам вандализма и было расписано антисемитскими граффити. Речь идет о площадке для гольфа в штате Флорида (округ Мартин). Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам местных депутатов, граффити включает в себя расовые оскорбления, свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией. Его обнаружили в туннеле не поле для гольфа.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.