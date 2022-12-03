В Нетании 10-месячного малыша ударило током

В субботу утром, 3 декабря, в Нетании 10-месячный малыш попал в больницу после удара электрическим током у себя в доме.

Об этом сообщает издание Maariv.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. На место инцидента приехали работники MDA и фельдшеры оказали ему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Шнайдер».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Курсор» писал ранее, что трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

Еще мы писали, что 23 летний житель Ришон ле-Циона пытался удивить остальных пассажиров трюками на вагоне и прокатиться на крыше. Теперь за его здоровье борются медики. Он попытался исполнить задуманное, но коснулся электрического кабеля.

Напомним, что 14 ноября, в своем доме в Иерусалиме двухлетний ребенок опрокинул на себя сосуд с кипятком и получил серьезные ожоги.

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