В Нетании пресекли деятельность пункта сбыта наркотиков

В пятницу, 24 февраля, сотрудники полиции в Нетании остановили деятельность пункта сбыта наркотических веществ и арестовали мужчину по подозрению в их распространении.

Об этом пишет Telegram-канал «Израиль Сегодня».

Арестованным оказался 21-летний житель Бейт-Шеана. Полиция подозревает, что он распространял «листовки» с рецептом приготовления гашишного печенья. Также они обнаружили 5 килограммов марихуаны и другие наркотики.

«Курсор» писал ранее, что в Лоде полиция задержала банду торговцев наркотиками. Преступников отличает от других банд то, что они пользовались 10-летними девочками как наркокурьерами.

Еще мы писали, что полиция в Петах-Тикве задержала банду торговцев наркотиками, которые орудовали в городе и доставляли свой «товар», маскируясь под службу доставки еды «Wolt». Стражи порядка арестовали пятерых подозреваемых, при обыске у них нашли 53 килограмма наркотических веществ.

Напомним, что в Хайфе сотрудники полиции Израиля обнаружили три крупные лаборатории по производству каннабиса. Во всех случаях произошел полицейский рейд в квартире, которая фактически использовалась как гидролаборатория, причем одна из квартир была обнаружена в Хайфе, а еще две — в замке Кармель.

Читайте также, что сотрудники полиции при обыске одного из домов в Нетивоте обнаружили около 260 килограмм мармеладных мишек, которые были пропитаны наркотическим веществом.