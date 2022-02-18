В Нетании произошли сразу два серьезных происшествия

В Нетании в пятницу утром техник, который ремонтировал лифт. Затем произошло ДТП, в результате которого женщина на автомобиле врезалась в прилавок уличного кафе.

В пятницу, 18 февраля, в Нетании произошло сразу два серьезных происшествия, при которых один человек погиб, а еще несколько получили травмы.

Так, 50-летний техник, которые занимался ремонтом лифта, погиб на рабочем месте. Он поднялся в машинное отделение лифта на крыше здания, которое расположено на улице Гордон.

Во время работы его ударило током. На место вызвали бригаду МАДА. Парамедики нашли мужчину на крыше без признаков жизни. Они не смогли ему помочь, а потому смерть техника объявили на месте.

Затем, буквально через полчаса, 70-летняя женщина, которая ехала по улице Пинкас, не справилась с управлением автомобиля. Она выехала на тротуар и врезалась в прилавок кафе.

В результате инцидента получили ранения два человека: 58-летняя женщина в состоянии средней тяжести, 44-летний мужчина получил легкие травмы.

Кроме того, легкие ранения получили владелец кафе и женщина, которая управляла машиной. При этом медики доставили всех в больницу «Ланиадо».

Ранее Курсор сообщал, что директриса женской школы харедим подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.

Еще напомним, что в ходе аварии в Хайфе с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.