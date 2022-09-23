Полиция обнаружила и обезвредила в Рамле семь бомб

В Рамле в рамках операции по предупреждению преступной деятельности среди арабов в регионе были конфискованы семь взрывных устройств.

В четверг вечером сотрудники израильской полиции обнаружили в Рамле 7 бомб, готовых к взрыву.

Об этом сообщил официальный представитель израильской полиции.

Бомбы были обнаружены во время проводившейся операции сил безопасности по предупреждению преступной активности в арабском секторе.

Офицеры полиции конфисковали и нейтрализовали опасные находки. После этого их представят в качестве вещественных доказательств.

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