В Нетивоте автомобиль взорвался прямо во время движения

Взрыв произошел в движущемся транспортном средстве на улице Шалома Данино в Нетивоте.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Водитель автомобиля, 50-летний мужчина, получил в результате взрыва травмы средней степени тяжести. Приехавшие на вызов медики оказали ему необходимую помощь и эвакуировали в больницу с травмами и ожогами.

Полиция открыла расследование по факту взрыва и начала проверки деталей и обстоятельств инцидента.

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