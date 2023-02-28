В Нетивоте покупатели избили продавца котлет

Жителям Сдерота и Нетивота в возрасте 30 лет было предъявлено обвинение в нападении на продавца котлет в пекарне «Арец ха-Цви» в Нетивоте.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что согласно обвинительному заключению, одному из мужчин не понравился вкус котлет. Недовольный покупатель начал спорить с продавцом и угрожать ему, а затем напал на него вместе со своим товарищем.

Ранее мы информировали о том, что за предновогодние сутки (31 декабря) и ночные часы 1 января дорожная полиция выписала водителям в общей сложности 3272 штрафа. Из правонарушителей лишь 183 управляли транспортным средством, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Наибольшее число штрафов традиционно выдано за нарушение скоростного режима – 942. Мало кто из водителей соблюдает ограничения, особенно в городской черте и на нескоростных междугородних шоссе, поэтому полицейским остается только встать на обочине – и улов, прямо пропорциональный проведенному за радаром времени, обеспечен.

Еще 464 штрафа выписано за пользование мобильным телефоном во время вождения. Как отмечают в полиции, это нарушение существенно повышает вероятность ДТП. Вместе с тем, время поездки зачастую велико, а среднестатистический израильтянин вряд ли способен провести более десяти минут без мобильного телефона.

Как сообщал Курсор, в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов.

Также Курсор писал о том, что израильская полиция ужесточит наказания за «драки на дорогах».