В Париже прошла демонстрация против репатриации: сторонники Лапида оскорбляли евреев

«Позор, вы репатриируйтесь в диктаторскую страну», — отмечали демонстранты.

В столице Франции Париже прошла демонстрация против репатриации евреев в Израиль.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Израиля и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что «сторонники левого лагеря Лапида устроили протест против репатриации в Израиль на мероприятии «Алия» Еврейского агентства — Сохнут в Париже, оскорбляя евреев желающих репатриироваться».

«Позор, вы репатриируйтесь в диктаторскую страну», — отмечали демонстранты.

«Следующая цель левых — остановить репатриацию в Израиль?» — задается вопросом СМИ.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Ранее мы сообщали, что в Израиле вновь проходят акции протеста против судебной реформы. Основная субботняя акция проходит у тель-авивской площади Габима.

Центральная демонстрация пройдет под контролем командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда после того, как генеральный прокурор и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара распорядилась немедленно заморозить его отстранение от должности министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, поставив под сомнение законность решения, которое многие расценили как политически мотивированное.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.