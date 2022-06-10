В Петах-Тикве 65-летняя женщина была найдена мертвой в своей квартире

Супруг женщины задержан для расследования по подозрению в причастности к ее смерти. Муж ранее не судим, и о каких-либо его насильственных действий в отношении жены неизвестно.

В Петах-Тикве в своей квартире нашли мертвую женщину в возрасте 65 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Так, парамедики прибыли на место и констатировали смерть женщины.

Уже затем пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители задержали в рамках расследования мужа умершей. Он подозревается в причастности к смерти супруги. Были ли раньше инциденты, во время которых мужчина вредил своей жене – неясно.

При этом в полиции сообщили, что в зависимости от его показаний будет принято решение о его дальнейшем аресте.

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