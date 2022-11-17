В Петах-Тикве избили и ограбили техника, приехавшего по вызову на дом

В Петах-Тикве мастер по ремонту мобильных телефонов приехал к клиенту на дом, чтобы посмотреть его мобильный телефон, но оказалось, что он стал жертвой заранее спланированного ограбления.

Об этом сообщает mynet.

Когда техник подошел по указанному адресу, к нему вниз спустился мужчина, но вместо того, чтобы передать поломанное устройство, «клиент» неожиданно напал на него, и пока изумленный мастер приходил в чувства, мужчина украл из его автомобиля несколько телефонных аппаратов и крупную сумму наличных денег.

После происшествия мастер пошел в полицию и подал заявление. Спустя несколько дней сотрудники правопорядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Кафр-Касема, он был задержан и на днях против него было выдвинуто обвинение. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 17 ноября, прокуратура уведомила суд о подготовке обвинительного заключения против троих жителей Тайбе, которые подозреваются в нападении на мужчину и нанесению ему телесных повреждений.

Еще мы писали, что подростки напали с ножом на таксиста и ограбили его. Группа несовершеннолетних задержана полицией, но один из малолетних преступников был отпущен.