В преддверии Песаха аэропорт Бен-Гурион побил двухлетний рекорд по числу пассажиропотока

Управление аэропортов Израиля (IAA) предупредило о задержках рейсов в связи с праздником Песах, поскольку ожидается, что ежедневно через аэропорт Бен-Гурион будут проходить десятки тысяч пассажиров.
Согласно сообщениям, около 73 000 израильтян, как ожидается, пройдут через аэропорт только в четверг, поскольку ослабевающая пятая волна пандемии и еврейские праздники дают многим израильтянам возможность путешествовать впервые почти за два года. Согласно сообщениям ивритских СМИ, количество путешественников, ожидаемое в Бен-Гурион в четверг, будет самым высоким за два года с момента вспышки COVID-19.
Пинхас Идан, который является председателем профсоюза аэропорта Бен-Гурион, сказал, что длинные очереди и задержки в аэропорту были вызваны нехваткой персонала.
«Это сумасшедший дом, там безумные очереди. С точки зрения безопасности нам удалось справиться с ситуацией, проблема в стойках регистрации. Не хватает стюардов — мы не можем набирать людей», — сказал он в интервью Армейскому радио в четверг утром.
Две недели назад Шмуэль Закаи, директор аэропорта Бен-Гурион, сказал в интервью радио 103FM, что в аэропорту «не хватает сотен сотрудников», и заявил, что очереди будут только увеличиваться во время предстоящих праздников.
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