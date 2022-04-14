В преддверии Песаха аэропорт Бен-Гурион побил двухлетний рекорд по числу пассажиропотока

Незадолго до Песаха и после нескольких недель заторов пассажиропоток в аэропорту бьет рекорды. Давка связана с количеством семей, которые решили воспользоваться этим праздником для отдыха за границей.

Управление аэропортов Израиля (IAA) предупредило о задержках рейсов в связи с праздником Песах, поскольку ожидается, что ежедневно через аэропорт Бен-Гурион будут проходить десятки тысяч пассажиров.

Согласно сообщениям, около 73 000 израильтян, как ожидается, пройдут через аэропорт только в четверг, поскольку ослабевающая пятая волна пандемии и еврейские праздники дают многим израильтянам возможность путешествовать впервые почти за два года. Согласно сообщениям ивритских СМИ, количество путешественников, ожидаемое в Бен-Гурион в четверг, будет самым высоким за два года с момента вспышки COVID-19.

Пинхас Идан, который является председателем профсоюза аэропорта Бен-Гурион, сказал, что длинные очереди и задержки в аэропорту были вызваны нехваткой персонала.

«Это сумасшедший дом, там безумные очереди. С точки зрения безопасности нам удалось справиться с ситуацией, проблема в стойках регистрации. Не хватает стюардов — мы не можем набирать людей», — сказал он в интервью Армейскому радио в четверг утром.

Две недели назад Шмуэль Закаи, директор аэропорта Бен-Гурион, сказал в интервью радио 103FM, что в аэропорту «не хватает сотен сотрудников», и заявил, что очереди будут только увеличиваться во время предстоящих праздников.

ככה נראית מצלמת האבטחה בנתב״ג. עומס כזה לא זוכרים הרבה זמן. pic.twitter.com/TvEXimng1W — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) April 14, 2022

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